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Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko, 7. kez kupanın sahibi oldu.

16.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:32Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko, 7. kez kupanın sahibi oldu.
Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, Ankara Salonu'nda karşılaştı.
Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez kazandı.
Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele etti.
Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.
Obradovic, 500. maçında 11. kupasını kazandı
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına çıktı.
Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımla 11. kupasını kazandı.
Sırp başantrenör yönetiminde 378. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, Obradovic ile daha önce 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Malcolm Thomas, Türkiye Kupası, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: AA

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