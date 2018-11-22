Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

22 Kasım 2018 Perşembe 15:31



22 Kasım 2018 Perşembe 15:31

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girecek. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na katılacak kulüpler şöyle:SERİ BAŞI:AkhisarsporAntalyasporAytemiz AlanyasporBolusporÇaykur RizesporEvkur yeni malatyasporFenerbahçeGalatasarayGençlerbirliğiGöztepeKasımpaşaKayserisporMedipol BaşakşehirMKE AnkaragücüTrabzonsporÜmraniyesporSERİ BAŞI OLMAYANLAR:1461 TrabzonAdana DemirsporAltayBalıkesirspor BaltokBodrum Belediyesi BodrumsporDarıca GençlerbirliğiEtimesgut BelediyesporFatih KaragümrükGiresunsporHataysporKahramanmaraşsporKeçiörengücüMenemen Belediye SporNazilli BelediyesporSivas Belediye SporVan büyükşehir Belediyespor - İstanbul