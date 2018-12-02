Türkiye Kupası'nda Hakemler Açıklandı

<div>Türkiye Kupası'nda salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu</div><div></div><div>Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.</div> <div></div><div>Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle: </div><div></div><div>13: 00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar</div> <div>14: 45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen</div><div>14: 45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak</div><div>16: 45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu</div><div>18: 30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç</div><div>20: 30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek</div><div></div>