Türkiye Kupası'nda Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak 5 eleme turu rövanş müsabakalarının programı şöyle:
18 Aralık Salı
13: 00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı) (1-4)
13: 45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Stadı henüz belli değil) (2-4)
15: 00 Balıkesirspor Baltok - Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk) (2-0)
17: 00 Göztepe - Nazilli Belediyespor (Bornova) (3-0)
19: 00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (1-1)
20: 30 Galatasaray - Keçiörengücü (Türk Telekom) (2-1)
19 Aralık Çarşamba
13: 00 Van Büyükşehir Belediyespor - Boluspor (Van Atatürk) (5-1)
13: 45 Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) (0-2)
15: 00 Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat) (2-7)
17: 00 Kasımpaşa - Menemen Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (2-1)
18: 30 Kayserispor - Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (2-1)
20: 30 Trabzonspor - Sivas Belediyespor (Medical Park) (2-2)
20 Aralık Perşembe
13: 00 Hatayspor - Gençlerbirliği (Antakya Atatürk) (2-1)
13: 45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor (Darıca İlçe) (2-2)
18: 00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar) (4-1)
20: 30 Giresunspor - Fenerbahçe (Giresun Atatürk) (0-1)
Başakşehir,Aralık,Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye Kupası
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:23