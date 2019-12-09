Haberler » Spor » Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu - Spor

Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

09.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:35Türkiye Kupası'nda sakatlanan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu

İstikbal Mobilya 'da geçtiğimiz hafta içinde oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sol dizinde yırtık oluşan ve sezonu kapatan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.

Süper Lig'de son sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda oynanan Manisa FK maçının 39'uncu dakikasında çapraz bağları kopan ve menüsküsünde yırtık oluşan Nurettin Korkmaz, İstanbul'da bugün ameliyat edildi. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Temel, sezonu kapatan Nurettin Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcu hastanede taraftara da "En kısa sürede iyileşip yeşil sahalara dönmek istiyorum. Ameliyatım başarılı geçti" mesajını gönderdi.



İstikbal Mobilya, Nurettin Korkmaz, Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:54 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor
21:47 Emre Mor'dan son dakika Galatasaray açıklaması! "Vazgeçmeyeceğim" - Spor
21:38 Milli sporcular yurda döndü - Spor
21:33 Emre Mor öz eleştiri yaptı: Performansımın iyi olmadığının farkındayım - Spor
21:32 PSG'de 4 oyuncu Galatasaray'a karşı yok! - Spor
21:32 Obradovic'ten sert çıkış: "NBA bir mafya" - Spor
19:07 Valbuena'ya dava açan Benzema'nın talebi reddedildi! - Spor
18:27 PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu! - Spor
18:17 Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! - Spor
9.12.2019 21:58:02