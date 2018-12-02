02 Aralık 2018, 14:03
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Türkiye Kupası'nda Salı Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.



Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.

Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle:

13: 00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar

14: 45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

14: 45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak

16: 45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

18: 30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç

20: 30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek - İstanbul Sivas,Aralık,Türkiye Kupası
02 Aralık 2018 Pazar 14:03



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