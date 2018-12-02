Türkiye Kupası'nda Salı Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

<br><br>Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynanacak salı günü maçlarının hakemleri belli oldu.<br><br>Buna göre kupada 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlar ve hakemler şöyle: <br><br>13: 00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor: Serkan Çınar<br><br>14: 45 Nazilli Belediyespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen<br><br>14: 45 Gençlerbirliği - Hatayspor: Onur Özütoprak<br><br>16: 45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu<br><br>18: 30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: Kutluhan Bilgiç<br><br>20: 30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok: Bahattin Şimşek - İstanbul