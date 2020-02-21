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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

21.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:31Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:

3 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Mart Çarşamba

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

21 Nisan Salı

20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor

22 Nisan Çarşamba

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor



Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: DHA

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