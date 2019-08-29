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Türkiye Kupası: Yalova Kadıköyspor: 3 - Bigaspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yalova deplasmanında Bigaspor, Yalova Kadıköyspor'u penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek adını üst tura yazdırdı.

29.08.2019 20:25 Türkiye Kupası: Yalova Kadıköyspor: 3 - Bigaspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yalova deplasmanında Bigaspor, Yalova Kadıköyspor'u penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Stat: Yalova Atatürk

Hakemler: Şevket Teker xxx, Kadir Günal xxx, Hüseyin Aycan xxx

Yalova Kadıköyspor: Sezgin Dursun xxx, Kaan Tamcan xx (Yusuf Öcek dk. 113 ?), Mustafa Ün xx (Yusuf Öztabak dk. 85 x), Emre Sonkur xx, Alkın Mercimek xx, Batuğan Eren xx, Sezer Döl xx (Atilla Atasoy dk. 93 x), Birindar Güneş xx, Yusuf Menekşe xx, Umut Kıral xx (Turgay Kaya dk. 71 xx), Mehmet Durukan xx

Bigaspor: Taner Tamince xxx, Burhan Dağcı xxx, Hamza Alkan xxx, Onur Küçük xx, Emrah Duman xx, Metin Şengül xx (Ümit Tuncay dk. 103 x), Emre Arslan xx, Aydın Kuzu xxx, Kubilay Atak xx (Gökhan Koç dk. 61 xx), Emrah Şenol xxx, Mehmet Yılmaz xxx - YALOVA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Bora Füzesi, Yalova, Spor

Kaynak: İHA

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