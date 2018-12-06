06 Aralık 2018, 09:16
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Türkiye Kupasında Adana Demirsporlu Futbolcular, Hakeme, "Yan Hakeme Sor" Diye Yalvardı

Türkiye Kupasında Adana Demirsporlu futbolcular, Başakşehir lehine verilen penaltı kararından sonra deliye döndü. Futbolcular "Yan hakeme sor." diye yalvardı ancak karar değişmedi.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibinin mücadelenin son dakikalarında kazandığı penaltı ise Adana temsilcisini adeta isyan ettirdi.

Pozisyonda penaltı olmadığını savunan futbolcular, mücadelenin birinci hakemi Arda Kardeşler'in üzerine koşarak pozisyonu yan hakeme sormasını istedi. Ancak Kardeşler, verdiği kararı değiştirmedi ve penaltı atışını kullandırdı.

KALECİYE "GEÇ KALENE" DEDİ

Bu esnada Adana Demirspor kalecisi Ahmet Sabri, hakeme olan itirazlarını sürdürürken Arda Kardeşler'in 'geç kalene' sesleri duyuldu. Mücadele Visca'ın penaltıdan attığı golle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Başakşehir'den Da Costa ve Adana Demirspor'dan Traore kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

(Yeni Şafak)

Adana Demirspor,Başakşehir,Adana
06 Aralık 2018 Perşembe 09:16



YORUMLAR (12)
KÜRŞAT: TFF DENİLEN KURUM VE YETKİLİLERİ VE BURADAN SPOR BAKANI NA SESLENMEK İSTİYORUM...ARTIK ....KRİTİK POZİSYONLARDA KAMERAYA BAKMAK GİBİ BİR İMKAN VAR Kİ (ESKİDEN HAKKI YENEN TAKIMLARININ VEBALİNİ KİMLER ÜSLENİYORSA CEHENNEMİ BOYLAYACAKLAR İNŞALLAH) KARDEŞİM HER KRİTİK POZİSYONDA ÜŞENMEYİP BAKTIRACAKSINIZ.....HİÇ BİR KİMSENİN TAKIMIN HAKKININ YENMESİNE ASLA MÜSADE ETMEYECEKSİNİZ....LÜTFEN....BU ÇOK HASSAS BİR KONU....
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HARBİ CİMBOMLU: Şimdiye kadar seyrettiğim en mükemmel tff 1.lig takımı , hayret nasıl ligde 6.sıradalar!Akşam ki futbolla süper lige çok rahat çıkarlar.
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CFT: nelanet..bitakımsın..başakşehir..kökünüz..kurusun.insalahh
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KEL: zaten futbolda adalet olsa 3 büyük 4 büyük diye bir terim olmaz onları falan anadolu takımları ezer geçerde işte adalet olmayınca maalesef hep aynı takımlar ilk 3 e oynar oynatttırılır. . .
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TV DE İZLEDİM MAÇI: ARDA KARDEŞLER DENEN MÜPTEZEL ADANA DEMİRSPORU RESMEN KATLEŞMİŞTİR. GS GİBİ SİZDE DÜDÜK ASTIRIN BU MÜPTEZELE. AYRICA ADANA DEMİR TARAFTARI HAKEMİ HİÇ PROTESTO ETMEDİLER ÇOK DURGUNDU DÜN.
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