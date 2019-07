"Türkiye kutlu yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, " Türkiye , bir es vererek kutlu yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek. 2018 çok sıkıntılıydı. Önümüzdeki süreç ülkemizin başladığı bu büyük yürüyüşün koşar adımlarla sürdüğü hareketli bir dönem olacaktır." dedi.Nebati, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002'den günümüze kadar ortaya konulan performansla önemli yol katettiğini belirtti.Türkiye'nin 2002'de 3 bin 500 dolarlık seviyeden 10 bin doları, hatta 2013 mayısında 11 bin doları aşan seviyeye ulaşarak güvenini artırdığını belirten Nebati, "Türkiye, istikrar içinde yürüyüşünü sürdürdüğü, enflasyonu tek rakamlı hanelere düşürdüğü, faizin ondan daha düşük olduğu, yeni ekonomik hamlelerin yapıldığı dönemleri yaşadı. O dönemin zirvesinden bugüne kadar geçen 6 yıl zaman içinde maalesef Türkiye üzerine çok büyük operasyonlar yapıldı. Gerek siyasi, gerek yargı, gerek asker içerisinde birtakım çeteler ortaya konulan saldırılarla bunu yaptılar." diye konuştu.Geçen yıldan beri ekonomik saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Nebati, "Geçen yıldan beri ekonomik saldırılarla bizi dizginlemeye çalışanlar şunu çok iyi gördü. 10 Ağustos'tan 40 gün sonra ortaya koyduğumuz yeni ekonomik programlar önemliydi. Gerek geçen yıl sonu, gerek bu yıl ortaya koyduğumuz performansa baktığımızda Türkiye'nin bu krizlerle nasıl baş edebildiğimizi göstermesi açısından önemliydi." ifadesini kullandı.Temmuz ayının önemli olduğunu aktaran Nebati, şöyle devam etti:"Temmuz ayı adeta yeni başlangıç ayı gibi. Türkiye'nin tamamında farklı bir sabaha farklı bir uyanışa sebep oldu. Gerek uluslararası ilişkilerdeki Türkiye'nin S-400'lerle ilgili, gerek Doğu Akdeniz'deki kararlılığı, gerekse içeride ekonomik olarak atılan adımların ortaya koyduğu yol haritası bizi farklı bir haftaya ulaştırdı. Enflasyonda 3 puanlık bir düşüşü gördük. Cari açık son 15 yılın en düşük rakamına ulaştı. Haziran ayı cari fazlası verdiğimiz bir döneme girdiğimiz bir ay oldu. "Piyasalarda kredi kullanım iştahının artmaya başladığını vurgulayan Nebati, "Kredi kullanım iştahının artması, güven endekslerinin güçlenmesi şunu gösteriyor. Türkiye, bir es vererek kutlu yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek. 2018 çok sıkıntılıydı. Önümüzdeki süreç ülkemizin başladığı bu büyük yürüyüşün koşar adımlarla sürdüğü hareketli bir dönem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Turizm ve sanayide kararlı adımların atıldığı bir dönem yaşandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:"Teşviklerin verildiği bir dönem. Bu süreç içinde cari açık, enflasyon, döviz üçgenindeki bu ilişkilerle beraber önümüzdeki yaz aylarında ve sonrasındaki sonbaharda ülkemiz, gelmesi gerekli noktaya gelecektir. Bu güven endeksi istikrarla, dengelenmeyle birlikte Allah'ın izniyle, gerek MÜSİAD üyeleri gerekse ülkenin diğer muhtelif yerlerinde bulunanlar, adımlarını daha sıkı şekilde atacaktır."Seçimsiz bir döneme girildiğine dikkati çeken Nebati, "Önümüzdeki süreç dört yıllık bir şeçimsizlik dönemini kapsıyor. Dört yıl bu ülkede sadece işe odaklı bir dönemi yakalayacağız. Son altı yılda elde edemediğimiz aslında müthiş bir aralık var. Bu alanı iyi değerlendirebilirsek 2023 hedeflerini yakalamak konusunda her türlü imkanı ortaya koyan hükümetle büyük kazanımları elde etmiş olacağız." dedi."Türkiye, bu dönemden de güçlenerek çıkacaktır"MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD olarak birlikte büyümeye ve güçlenmeye inandıklarını söyledi.MÜSİAD'ın memleketin refahını kendine dert edindiğini dile getiren Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Anadolu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya gelerek, ortak hedeflerimiz için çalışıyoruz. MÜSİAD, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktadadır. Bir yandan dünyanın her yerinde faaliyet alanlarımızı genişletiyor, diğer yandan ülkemizde güçlü bir ağ örerek her şehrimize ulaşıyoruz. Genelin yanında yerel sorunları da tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz. MÜSİAD, diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunuyor."Kastamonu'daki toplantının ana konusunu "Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi" olarak belirlediklerini aktaran Kaan, şu değerlendirmelere yer verdi:"Her bölgemiz ve her şehrimiz, kendine has turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bizim artık bu potansiyeli açığa çıkarmak için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor. Bir turizm atağı gerçekleştirmek için bir an önce planlı ama hızlı şekilde harekete geçmemiz lazım. Bunu en doğru biçimde, her şehrimizi kendi özellikleriyle değerlendirerek başarmamız mümkün. Turizmde çeşitlilik ve yenilik, önümüzdeki süreçte özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri olmalı."Kaan, son dönemde tüm dünyada süren siyasi hareketliliğe ve ekonomik anlamda zorlu bir döneme tanıklık ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Bizler, dünyanın her noktasına adım atan iş insanları olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız gözlemler ve edindiğimiz tecrübeler reel olmakla beraber günceldir. 2018'in tüm dünya için zorlu bir yıl olduğu tespitini ve geçtiğimiz ağustos ayında ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda, 2019 yılının zorluklarla mücadele yılı olduğu gerçeğini görüyoruz. Türkiye, döviz kuru, faiz ve enflasyon üzerinden gerçekleşen saldırıların şokunda uzun süre kalmadan hızlıca uyguladığı doğru politikalarla bu süreci en az hasarla atlatmayı başardı. Ülkemiz, küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019 öncesinde, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlattı ve uygulamaya alınan Yeni Ekonomi Programı ile birlikte dengelenme sürecine girildi. Bugün, günden güne azalsa da birtakım sıkıntılarımızın varlığını kabul ediyoruz fakat Türkiye, geçmişte yaşadığı benzer tecrübelerde olduğu gibi bu dönemden de güçlenerek çıkacaktır."İş insanlarına çağrıda bulunan Kaan, "Kendinize güvenin, ülkenizin potansiyeline inanın, yatırımlarınızdan geri durmayın. Çünkü bizlerin karamsarlığa kapılma lüksü yok. İçinde doğup büyüdüğümüz bu coğrafya ümitsizliği değil, ümidi her gün yeniden daha güçlü doğuran bir coğrafyadır. Türkiye, bu dönemi kısa zamanda atlatmasının hemen ardından hızlı bir kalkınma sürecine girecektir, buna inanıyoruz. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ümmü Gülşen Öztürk, MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Komite Başkanı Muhammet Ali Özeken, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ile iş insanları katıldı.