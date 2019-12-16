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Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu

Türkiye-Libya arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi ancak muhalefet teklife şerh koydu.

16.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:48Türkiye-Libya Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı onaylandı ancak muhalefet şerh koydu
Türkiye- arasında 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı' muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi ancak muhalefet teklife şerh koydu.

Dört saat süren basına kapalı komisyon toplantısı sonrası yayınlanan mutabakat şerhinde Libya topraklarının büyük bölümünü kontrol eden ve Tobruk'taki hükümet tarafından da desteklenen Libya Milli Ordusu'nun (LMO) kuşatma altındaki Trablus'un kontrolü için 'nihai savaş'ın başladığını ilan etmesi ile AK Parti'nin ideolojik sebeplerle desteklemekte olduğu Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) varlığının tehlikeye girdiği ve bu nedenle mutabakat muhtırasının TBMM gündemine aceleyle getirildiği ileri sürüldü.
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Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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