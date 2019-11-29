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Türkiye-Libya mutabakatına KKTC'den destek, Rumlardan tepki geldi

Türkiye ile Libya arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memmuniyetle karşılandı.

29.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:47Türkiye-Libya mutabakatına KKTC'den destek, Rumlardan tepki geldi

ile arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memmuniyetle karşılandı. KKTC Enerji ve Bakanı Hasan Taçoy, "Doğu Akdeniz'deki Rumların ve uluslararası güçlerin oyunu bu adım ile bozuldu" dedi.

Türkiye'nin hem saha da hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket edildiğine işaret eden Taçoy, "Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adım ile pertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz" dedi.

'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini kaydeden Taçoy, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar, hüsrana uğrar. KKTC olarak, atılan adımı selamlıyoruz" dedi.

RUMLARDAN TEPKİ: KINIYORUZ

Kıbrıs Rum yönetimi de, Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtırayı kınadı. Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; imzalanan mutabakat muhtırasının uluslararası hukuku yok saydığı iddia edildi. Açıklamada, "Bu nedenle, mutabakat zaptı, Kıbrıs(Rum) Cumhuriyeti'nin veya diğer kıyı devletlerinin meşru haklarını etkileyen herhangi bir yasal etki yaratmaz ve üretmez" denildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, mutabakat muhtırasının imzalanmasının Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet edileceği mesajı verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Libya, Dünya

Kaynak: DHA

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