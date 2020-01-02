Türkiye Libya tezkeresine kilitlenmişken dikkat çeken bir seçim anketi geldi

Türkiye Libya tezkeresine kilitlenmişken MAK Danışmanlık 30 büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38 AK Parti, yüzde 24,4'u CHP, yüzde 11,9'u MHP, yüzde 11,7'si İYİ Parti, yüzde 9,9'u HDP, yüzde 1,2'si de Saadet Partisi'nden yana görüş bildirdi. Yapılan araştırmada diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,4 olarak tespit edildi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE İMAMOĞLU DEMİŞLERDİ

MAK Danışmanlık, 24 Haziran seçimleri için yaptığı araştırmada Ekrem İmamoğlu'nu yüzde 44, Binali Yıldırım'ı da yüzde 42,5 olarak göstermişti.