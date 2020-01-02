Türkiye, Libya'ya giderse hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" çıkışının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Libya tezkeresi Meclis'ten geçerse ne olacak? 2011'de başlayan Arap Baharı ile birlikte Muammer Kaddafi'nin koltuğundan edildiği Libya'da o günden bu yana siyasi istikrar sağlanamıyor. Ülkede çok başlı yönetim söz konusu. Türkiye ise ABD, Fransa, Rusya gibi ülkelerin aksine Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor. Eğer Meclis'ten Libya tezkeresine "Evet" kararı çıkarsa, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) UMH'nin siyasi istikrarı için çaba sarf edecek.

MECLİS TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak Meclis'te, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul'un tek gündem maddesi olacak.

MECLİS'TEKİ PARTİLER KARARINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki AK Parti'nin Libya tezkeresini onaylamasına kesin gözüyle bakıyor. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ise tezkereye evet vereceğini daha önce birçok kez duyurdu. MHP Lideri Bahçeli, "Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır" diyerek açık desteğini ilan etmişti.

SAADET'TEN DESTEK KARARI

Son dönemlerde lideri Temel Karamollaoğlu'nun muhalif çıkışlarıyla gündeme gelen Saadet Partisi, tezkereye "evet" deme kararı aldı. Saadet Partisi'nin TBMM'de 2 milletvekili bulunuyor.

İYİ PARTİ, CHP VE HDP "HAYIR" DİYECEK

CHP ve HDP'nin tezkereye "hayır" diyeceği günlerdir Türkiye'nin malumu idi. Son olarak CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti de tezkereye "hayır" diyeceklerini duyurdu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Suriye deneyiminden yola çıkarak 2000 km uzaklıktaki Libya'da Türkiye iki gücün arasında arabulucu olması doğrudur ancak asker göndermesi, iç savaşta bir taraf olması doğru değildir" diyerek Libya tezkeresi konusunda partisinin kararını duyurdu.

TEZKERE MECLİS'TEN GEÇERSE NE OLACAK?

Tüm bu gelişmeler ışığında Libya tezkeresi konusunda Türk halkının aklına en çok takılan soru "Tezkere Meclis'ten geçerse ne olacak?" oldu. Libya tezkeresinin Meclis'te onaylanması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika kıtasında yer alan Libya'da fiilen bulunacak. Tezkere Meclis'ten geçerse Libya'ya TSK unsurlarının gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda da Libya'nın destek istemesi durumunda Türk askerinin bölgeye intikal edeceğini duyurmuştu. Libya'da bulunan UMH ise Türkiye'den resmen yardım talep etmişti.

General Hafter

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor. Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.

Öte yandan DAEŞ'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, DAEŞ'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı.

LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor. Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.