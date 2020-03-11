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Türkiye, Libya'ya orta vadede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabilir

Libya'nın toplam ithalatı içinde % 25'i aşkın bir paya sahip olan Çin ve İtalya, korona virüsü ile önemli pazarlarından birini daha kaybetme noktasına geldi.

11.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:58
Türkiye, Libya'ya orta vadede 10 milyar dolar ihracatı yakalayabilir

İki ülkenin Libya ile ticari ilişkinin salgın nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradığını dile getiren DEİK Türkiye – Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'ya üç günlük deniz yolu mesafesinde bulunduğunu, bu özelliğinden ötürü Çin ve İtalya 'dan doğru oluşan boşluğu doldurmada en güçlü aday durumuna geldiğini ifade etti.Çin'in Libya'ya ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu da aktaran Karanfil, "Türkiye 2019 yılında Libya'ya 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunu 3 milyar doların üstüne çıkarmak mümkün" dedi.

DEİK Türkiye - Libya İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, korona virüsü salgınının küresel ekonominin seyrini etkilediğini belirterek; Türkiye-Libya,Çin – Libya ve İtalya – Libya ilişkilerini değerlendirdi. Libya'nın en büyük üç ithalatçısının İtalya, Çin ve Türkiye olduğunu dile getiren Karanfil, "İtalya, Çin ve Türkiye'nin ayrı ayrı Libya ithalatından aldığı pay yüzde 12 ile 13 arasında değişmekte. Üç ülkenin toplam Libya ithalatından aldığı pay ise yüzde 39 civarında. Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2019 itibariyle 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin, çok talihsiz ve büyük bir trajedi yaşıyor, şimdi İtalya'da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Öte yandan Çin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve salgına bağlı oluşan tablo küresel ekonomiyi etkiledi. Boşluklar ortaya çıktı. Libya ile Çin arasındaki ticari ilişkiler durma noktasına geldi. Oluşan boşluğu dolduracak pazar arıyorlar, son gelişmelerle birlikte İtalya da denklemden çıktı. İki ülkenin Libya'ya ticari faaliyetinin sekteye uğraması ve oluşan pazar arayışında biz neden daha etkin rol almayalım?" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Libya, Güncel

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