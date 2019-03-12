Türkiye Londra Kitap Fuarında

TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayınlanan Türk edebiyatı eserlerinin yer aldığı Türkiye ulusal standında ayrıca 500'e yakın güncel yayın sergileniyor.

Dünya yayıncılık sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan ve özellikle de telif alışverişi açısından büyük önem taşıyan Londra Kitap Fuarı'nın 48'incisi ziyaretçilerine ve sektör profesyonellerine kapılarını açtı.

Bu yıl Endonezya'nın 'Odak Pazar' ülke olarak belirlendiği dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşmasına Türkiye, 63 metrekarelik ulusal stand ile katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Olympia Sergi Merkezi'nde bugün başlayan ve 67 ülkeden bin firma ile 25 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen fuardaki Türkiye standında, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergileniyor.

Türkiye'den yayınevleri ile telif ajansları ise fuarda oluşturdukları standlarda dünyaya açılıyor.

Frankfurt'tan sonra sektörün en büyüğü niteliği taşıyan Londra Kitap Fuarı 124 ülkeden 13 binden fazla online takipçi tarafından organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden de takip ediliyor.

Hedef 2023'te 'Odak Ülke' Olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanında iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere katıldığı 48'inci Londra Kitap Fuarı'nda İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da 100 metrekarenin üzerinde bir tanıtım standı oluşturdu.

Türkiye'den 7 matbaa, 1 telif ajansı ve 1 özel yayınevinin kendi standlarını açtığı buluşmada 8 yayınevi için de özel görüşme alanları tahsis edildi.

Londra Kitap Fuarı'nda ayrıca fuar idaresinin isteği ile Türkiye'nin 2023 yılında 'Odak Ülke' olmasına yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

TEDA Projesine Büyük Tanıtım

Londra Kitap Fuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen TEDA projesinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan proje kapsamında bugüne kadar 72 farklı ülkede, 61 farklı dilde 2 bin 696 esere destek sağlandı. Bu eserlerden şu ana kadar 2 bin 218 adedi yayımlanarak dünyanın dört bir köşesinde okuyucu ile buluştu.

TEDA programı kapsamında bugüne kadar İngiltere'den yapılan 51 başvuru değerlendirilerek, 23 yayınevine, 43 yazarımızın 51 eserinin İngilizce'ye çevirisi için destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının fuar alanında bugün saat 12.00'da düzenleneceği kokteyl ile açılışı yapılacak Türkiye ulusal standı, Türk ve İngiliz yayıncıları bir araya getirecek. Fuar 12- 14 Mart tarihlerinde ziyaret edilecek.

Kaynak: Bültenler