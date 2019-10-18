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Türkiye Maarif Vakfı Burundi'de yenilediği iki okul açtı

Türkiye Maarif Vakfı, Burundi'de yenilediği bir anaokulu bir de ilkokulun resmi açılışını yaptı.

18.10.2019 16:41Türkiye Maarif Vakfı Burundi'de yenilediği iki okul açtı
Türkiye Maarif Vakfı, Burundi'de yenilediği bir anaokulu bir de ilkokulun resmi açılışını yaptı.
Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Bujumbura kentinde aynı kampüste bilim laboratuvarı, bilişim sınıfı, dijital kütüphane, zekalarının ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine dönük düşünme becerileri atölyeleri gibi birçok yenilikçi hizmetin yer aldığı anaokulu ile ilkokul, tadilat çalışmaları tamamlanınca törenle resmi açılışı yapıldı.
Açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Burundi Büyükelçisi Serap Ataay, Burundi Adalet Bakanı Aimée Laurentine Kanyana, Milli Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Hermenegilde Burıkukıye, Yüksek Öğretim Bakanı vekili Emmanuel Tungamwese, Ulusal Meclis Başkanı Temsilcisi Alice Nıyıtunga, milletvekilleri ve öğrenci velilerinin yanı sıra resmi temsilciler katıldı.
Törende konuşan Burıkukıye, açılışa gelirken bu kalitede bir okul beklemediklerini, böylesine teşekküllü bir eğitim yuvasını ziyaret etmekten memnun olduklarını ifade etti.
Burıkukıye, konuşmasında ayrıca Türkiye ve Burundi arasındaki işbirliğine ilişkin övgüde bulundu.
Yeniliklerle dolu iki okul
Aynı kampüste bulunan anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin kaliteli eğitim alması için her detay düşünülerek tadilat çalışmaları yapıldı. Ülkenin en modern okulları arasında yer alan Maarif Okullarında, 24 öğrenci ile sınırlandırılmış sınıflarda eğitim veriliyor. Öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrendikleri, aynı zamanda dijital kütüphane işlevi gören, online kitap okuyarak dinleyebildikleri bilgisayar sınıfları ve bilim laboratuvarı yer alıyor.

Burundi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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