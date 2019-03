Türkiye Maarif Vakfı Filistin'de Okul Açacak

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramalllah kentinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim kurumları açacak.??Filistin Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim ve öğretim iş birliği mutabakatı imzalandı.İki ülke arasındaki eğitim ve öğretim iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanan mutabakatı Filistin Eğitim Bakanı Dr. Sabri Saydam ile Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz imzaladı.??Ramallah'taki bakanlık binasında düzenlenen imza töreninde Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Ece Bağcıbaşı Çakır, Türkiye Maarif Vakfı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut ile Filistin Eğitim Bakanlığı yetkilileri hazır bulundu.Mutabakat gereğince Türkiye Maarif Vakfı'nın kısa süre içinde Filistin'deki teknik, hukuki ve sosyal altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından ilk olarak anaokulu ile eylül ayında eğitime başlamasının hedeflendiği belirtildi.??Filistinli Bakan Saydam, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim dahil olmak üzere Türkiye ile Filistin arasındaki köklü iş birliğine vurgu yaptı."Türkiye ile her türlü iş birliğine hazırız"Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği mutabakatı sayesinde Filistin ve Türkiye arasındaki eğitim alanındaki iş birliğinin daha da artacağına inandığını belirten Saydam, "Türkiye geçmişten günümüze birçok alanda Filistin'e destek oluyor. Maarif Vakfı ile imzalayacağımız bu mutabakat sayesinde eğitim alanındaki ilişkilerimiz yeni bir boyuta ulaşacak." dedi.??İsrail işgalinin Filistin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığının ve Türkiye'nin bu zorlu süreçte Filistin'in hep yanında olduğunun altını çizen Saydam, "Türkiye ile yaptığımız her türlü iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz ve her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.??Filistinli Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye'den Filistin'i ziyaret eden kişi sayısındaki artışa dikkati çekti. Saydam, bu ziyaretlerin Türk halkının Filistin ve Filistin halkına olan desteğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.??- "Filistin 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer aldı"??Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Yavuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bakan Saydam'a, Filistin yönetimine ve Filistin halkına selamını getirdiğini belirtti.??Bakan Saydam'a Maarif Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yavuz, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini ve Türkiye'nin tüm dünyada FETÖ'ye karşı güçlü bir şekilde mücadelesine devam ettiğini dile getirdi.??Filistin'in her zaman FETÖ'ye karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğuna işaret eden Yavuz, "Filistin yönetimi, Filistin'de FETÖ'nün okul açmasına izin vermeyerek Türkiye ve Türk halkına büyük bir destek vermiştir. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde Filistin yönetiminin ve Filistin halkının Türkiye'ye vermiş olduğu destek tarih boyunca Türk halkı ve Türk devletince asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.??- Filistin'de ilk Maarif okulu ??Yavuz, Filistin Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan iş birliği mutabakatının Türkiye için çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:?"Türkiye Maarif Vakfı dünyada birçok ülkede bu hain terör örgütünün (FETÖ) okullarını alıyor veya yeni okullar açıyor. Burada açacağımız okul Türk ve Filistin devleti ile milletinin ortak geleceğini temsil eden kaliteli bir eğitim yuvası olacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Türk halkının Filistin'e olan ilgi ve alakası nedeniyle böyle bir çalışma yapmamız gerekirdi."??Filistin'de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim verecek okulların açılmasını hedeflediklerini, bu okulların Filistin ile Türkiye arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacağını ifade eden Yavuz, "Türkiye Maarif Vakfı'nın asla Filistin'de para kazanmak gibi bir niyeti yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle: 'Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Biz kendi çocuklarımıza nasıl bir eğitim veriyorsak sizin çocuklarınıza da aynı eğitim imkanlarını vereceğiz.'" diye konuştu."Özgür bir Filistin, özgür bir Mescid-i Aksa, güçlü bir Türkiye hayal ediyoruz." ifadelerini kullanan Yavuz, Türkiye Maarif Vakfı ile Filistin Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini dile getirdi.??- 2015'te geldiler reddedildiler??Yavuz, FETÖ'nün daha önce Filistin'e gelerek çalışma yapmak istediğini fakat Filistin yönetimi tarafından reddedildiğini belirterek, "2015 yılında Ramallah'ta okul açmak için arazi talep eden FETÖ mensuplarına cevaben 'Türk devletinin referansı yoksa biz size böyle bir imkan vermeyiz' diyerek asil bir duruş sergileyen Sayın Bakan'a da ülkemiz milletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.??Mutabakatın imzalanmasının ardından Filistin Eğitim Bakanı Saydam, ??Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz'a zeytin ağacından yapılma üzerinde kutsal mekanların yer aldığı Filistin haritası armağan etti. Yavuz da Filistinli Bakan'a Vakıf duasının içinde yer aldığı Türkiye Maarif Vakfı'nın logosunu takdim etti.??Türkiye'den gelen heyet imza törenin ardından bakanlıktan ayrılarak Türkiye Maarif Vakfı'nın açacağı okul için Filistin yönetiminin tahsis etmeyi önerdiği binada incelemelerde bulundu.