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Türkiye Maarif Vakfı gelecek yıl Kırgızistan'da hizmete başlayabilir

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) anlaşma imzaladığı takdirde Kırgızistan'da gelecek yıldan itibaren hizmet verebileceğini belirterek "Vakfın ülkemizde hizmete başlaması eğitim alanındaki rekabetin artmasına katkıda bulunacaktır.

25.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:14 Türkiye Maarif Vakfı gelecek yıl Kırgızistan'da hizmete başlayabilir
Sooronbay Ceenbekov, Maarif Vakfının (TMV) anlaşma imzaladığı takdirde Kırgızistan'da gelecek yıldan itibaren hizmet verebileceğini belirterek "Vakfın ülkemizde hizmete başlaması eğitim alanındaki rekabetin artmasına katkıda bulunacaktır." dedi.
Ceenbekov, yıllık basın toplantısında AA muhabirinin, TMV'nin ülkede faaliyetlerine başlama sürecine ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı sorusunu yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, şunları söyledi:
"Türkiye Maarif Vakfı konusunda iki mesele vardı. Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov bana bu meselelerin çözüldüğünü söyledi. Gelecek yıldan itibaren, anlaşma imzalandığında, gelip çalışabilirler. Bence bu eğitimin bir parçası. Vakfın ülkemizde hizmete başlaması eğitim alanındaki rekabetin artmasına katkıda bulunacaktır."
"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler üst düzeyde"
Ceenbekov, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğine" vurgu yaparak bu diyaloğun geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.
3 yıldır yapılmayan Türk Keneşi zirvesinin Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlendiğini hatırlatan Ceenbekov, zirve kapsamında Kırgızistan ile Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının da yapıldığını dile getirdi.
Ceenbekov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Kırgızistan devletine ve halkına saygı göstererek üç gün boyunca ülkemizde misafirimiz oldu. Daha önce hiç bu kadar kalmamıştı. Dünya Göçebe Oyunlarını izledi. Kırgız-Türk İş Forumu'na katıldı. Önemli anlaşmalar imzalandı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her görüşmelerinde ikili konuları görüştüklerine vurgu yapan Ceenbekov, "Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı 4 yıl aradan sonra geçen ay Türkiye'de yapıldı. Söz konusu toplantıda birçok mesele çözüme kavuşturuldu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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