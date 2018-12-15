Türkiye-Macaristan Diplomatik İlişkilerinin 95'inci Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye
ile Macaristan
arasındaki ilişkilerin 95'nci yıldönümü dolayısıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde kutlama programı düzenlendi.
Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin 95'nci yıldönümü dolayısıyla başkent Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen program İstiklal Marşı ve Macar milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan Türkolog Peter Olah ve Türkolog Edit Tasnadi iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihlerini anlatan sunumlar yaptı.
Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, cumhuriyetin ilanın ardından Türkiye ile Macaristan'ın 18 Aralık
1923 tarihinde dostluk anlaşması imzalandığını ve peşi sıra iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atadığını söyledi. Yaklaşık 100 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilerin 2'nci Dünya Savaşı'nın sonunda kesilen kısa bir süre hariç sürekli devam ettiğini belirten Büyükelçi Oktay, cumhuriyetin ilk yıllarında Macar bilim insanlarının Türkiye'nin sanayi ve tarım altyapısının kurulmasına önemli katkılar sağladığını kaydetti. Büyükelçi Oktay, Türk-Macar dostluğuna büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk
'ün vefatında Macar devletinin ve Macar halkının da yas tuttuğunu söyleyerek, 1956'daki Macar devriminin kanlı şekilde bastırılması sırasında Türk halkının Macarlar için yardım kampanyaları düzenlediğini ve Türkiye'nin 500'den fazla Macar mülteciye kucak açtığını kaydetti.
Etkinlikte, Budapeşte Ferenc Liszt Müzik Akademisi öğrencilerinden Didem Güzel, Tunç Çivril
, Yiğit Mert Erkmen
'in yanı sıra Macar sanatçı Guessous Majda Maria tarafından sunulan mini konser davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, İhlas Haber Ajansı
(İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Macaristan Dışişleri Bakanlığı
düzeyinde katılımın olduğunu, öte yandan programda 200'ün üstünde misafir ağırladıklarını, Enstitü olarak bu gibi faaliyetleri önümüzdeki yıl da düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - BUDAPEŞTE
Macaristan,Türkiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:41