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Türkiye maçının 11'leri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 10'uncu maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

17.11.2019 21:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:31Türkiye maçının 11'leri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 10'uncu maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. Andorra Ulusal Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

İki takımın sahaya çıkacakları 11'ler şu şekilde:

ANDORRA: Gomes - Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE: Uğurcan - Nazım, Ozan, Merih, Ömer, Kaan, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes



Spor

Kaynak: DHA

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