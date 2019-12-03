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Türkiye Madenciler Derneği YKB Emiroğlu Dünya Madenciler Günü ve Bayramı'nı kutladı

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Dünya Madenciler Günü ve Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "4 Aralık, önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada Dünya Madenciler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:35Türkiye Madenciler Derneği YKB Emiroğlu Dünya Madenciler Günü ve Bayramı'nı kutladı
Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Dünya Madenciler Günü ve Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "4 , önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada Dünya Madenciler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Doğanın bize bahşettiği kaynaklar içinde, mineral kaynakları yani madenleri sadece insanın kullanabildiğini düşünüyor isek, diğer canlılara göre üstün kazanımlarımızı madencilere borçlu olduğumuz açıkça ortaya çıkar" dedi.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin fedakar madencileri ile birlikte, tüm dünya madencilerinin bayramını kutlayan Emiroğlu, "4 Aralık, Roma İmparatorluğu döneminde babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara'ya adanmıştır. Santa Barbara'nın aynı zamanda İzmit'te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekanların Anadolu olmasının da bizim için ayrı bir önemi vardır. 4 Aralık, önce Anadolu'da daha sonra Avrupa ve tüm dünyada Dünya Madenciler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Doğanın bize bahşettiği mineral kaynakları yani madenleri insanlığın refahı ve faydası için kullanabiliyorsak bunu madencilere borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." dedi.

Günümüzde dünya nüfusunun ve refahın artması ile maden kaynaklarına olan gereksinim artarken kaynakların giderek azaldığını belirten Ali Emiroğlu, "Ülkemiz maden kaynaklarından yeterli şekilde faydalanamadığımızdan, her yıl milyarlarca dolarlık ithalat yapmak durumunda kalıyoruz. Sektörün yaşadığı sorunlar, maden yatırımlarını ve üretimi ciddi şekilde etkilemekte; zorunlu olarak yapılan çok yüksek değerdeki ithalat, ülkemizin cari açığını önemli şekilde artırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de üçüncüsü yapılan Hayatımız Maden Çalıştayı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız ve Ticaret Bakan Yardımcımızın ve sektörümüzün tüm bileşenlerinin katılımıyla oluşan olumlu ortam, madenciliğimizin gelişmesi için umut verici olmuştur. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyor, sektörümüz mensuplarına çalışmalarında sağlık ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Dünya Madenciler Günü, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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