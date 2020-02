Türkiye madeni yağlar pazarının "lideri" yine Petrol Ofisi oldu

Petrol Ofisi, Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının yaklaşık yüzde 29'unu bulan pazar payıyla liderliğini 10'uncu yılına taşıdı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, otomotivden sanayiye, denizcilikten, havacılığa, tarımdan inşaata kadar tüm sektörlerin hizmetine sunduğu ürünleri ve sektörel çalışmalarıyla, değer yaratmaya devam ediyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, şirketin madeni yağlar alanında elde ettiği başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bu başarı, liderlik sorumluluğu ile her alanda attığımız, doğru ve güçlü adımların bir sonucu. Hayata geçirdiğimiz sistemimiz, stratejimiz ve çalışmalarımızla ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin bir göstergesi olarak, bizler için ayrı anlamlar taşıyor." ifadelerini kullandı.Şiper, şirket olarak atılan adımların sonuçlarını kısa sürede almaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti :"Yönetimsel süreçlerden organizasyonel yapımıza, IT altyapımızdan ürünlerimize, hizmetlerimize kadar birçok alanda önemli gelişmeleri hayata geçirdik. Petrol Ofisi gibi dev bir yapıda eş zamanlı olarak birçok alanda attığımız bu önemli ve güçlü adımlar, kısa sürede sonuçlarını vermeye başladı. Madeni yağlar pazarında elde ettiğimiz bu önemli başarı da, kaydedilen bu gelişmelerin en güncel ve en güzel göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu da, elde edilen başarının temelinde, hep daha iyiyi arayan, tutkuyla ve birbirine kenetlenmiş iş ortaklarının imzası olduğunu vurgulayarak,"Başta Maxima ve Maximus ailesi olmak üzere tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan zengin ürün portföyümüz, yaptığımız sürekli geliştirmeler ve müşterilerimizin işlerini kolaylaştırıp verimliliklerini artıran hizmetlerimiz başarımızın en önemli unsurları oldu. Şirkete yakışır şekilde bu liderliği gelecek yıllara da taşımak öncelikli hedefimiz." açıklamasında bulundu.Türkiye'nin her bölgesindeki distribütörleriyle ve yaklaşık 1770 istasyonunun yanı sıra 16 bin satış noktası ile ülkenin en büyük ve yaygın dağıtım ağına sahip olduklarına dikkati çeken Gürsu, "Titizlikle yürüttüğümüz müşteri memnuniyeti anketlerinden çıkan her sonucu değerlendiriyoruz ve müşterilerimizi dinliyoruz. Bu sayede onların bugünkü ve gelecekteki beklentilerine yönelik ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yan sanayi tarafındaki kurumsal müşterilerimizle de büyük bir koordinasyon içindeyiz, ürün geliştirme aşamasında da birlikte çalışıyoruz. Sonuç olarak bu yoğun çalışmalarımız neticesinde aldığımız sonuçlar, bize 2019'da liderlik getirdi." ifadelerini kullandı.