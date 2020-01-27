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Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.

27.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:30Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Segou bölgesindeki Sokolo askeri kampını hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." denildi.
Mali halkına ve hükümetine 'nin taziyelerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri sunuldu.
Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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