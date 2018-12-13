"Türkiye Markası" yeniden oluşturulacak

13 Aralık 2018 Perşembe 16:34



13 Aralık 2018 Perşembe 16:34

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, "Türkiye Markası"nın yeniden oluşturulması için marka stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülecek.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, kültür-sanat ve turizm alanında da birçok yeni uygulama hayata geçirilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında, 8 ilde 8 tarihi cami ve külliyenin restorasyonu tamamlanacak. Ayrıca hali hazırda 6 ilde devam eden 6 restorasyon çalışması da bitirilecek.Yeni dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hizmetine sunulmak üzere 15 "Anadolu Okuma Evi" açılacak.Hizmete açıldığında Türkiye'nin "kitap ve kütüphane vadisi" olacak İstanbul Rami Kışlası'nın kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmalarında 2. etap fiziki ilerleme sağlanacak.İstanbul Arkeoloji Müzesi (klasik bina) 1. etabı ile İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nin (Etnografya Bölümü) 2. etabı açılışa hazır hale getirilecek.Sümela'nın 1. etap restorasyonu tamamlanacakBakanlık, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre, Trabzon Sümela Manastırı ören yeri çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri ihalesini yapacak ve 1. etap restorasyonu tamamlayacak.Hatay Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin 2. etabı ile Kayseri yeni Arkeoloji Müzesi de açılışa hazır hale getirilecek. Bunlara ilave olarak 6 ilde yapım, teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan ve ziyarete açılan 6 müzenin resmi açılışa hazır hale getirilmesi çalışmalarına hız verilecek.Çanakkale Hasan Mevsuf Şehitliği, tabya ve bataryaları çevre düzenleme ve ziyaretçi merkezindeki çalışmalar tamamlanacak, Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu da bitirilecek.10 klasik eserin basımı yapılacakYeni dönemde "1001 Temel Eser Projesi" kapsamında, 10 klasik eser daha basılacak. Ayrıca Bosna Hersek'te restore edilen Mostar Karagöz Bey Medresesi, Etiyopya'da Necaşi Türbesi restorasyonu ve Ürdün'de Filistinli mülteciler kampında bulunan Vahdet Kız Okulu'nun yenilenmesi süreçleri tamamlanarak, açılışa hazır hale getirilecek."Türkiye Markası" yeniden oluşturulacakPlana göre, "Türkiye Markası"nın yeniden oluşturulması için marka stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları da ikinci 100 günlük dönemde hayata geçirilecek.İstanbul'daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşturulması amacıyla "Tourİst Kart" ve "İstanbul Kart" hizmete sunulacak. "100. Yılında Haremeyn-i Şerifeyn Sempozyumu"na da İstanbul ev sahipliği yapacak.İstanbul'da bulunan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatına başlanacak.CSO'nun yüzde 70'ı tamamlanacakİkinci 100 günlük dönemde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konser salonu inşaatının tamamlanma oranı yüzde 70 seviyesine getirilecek.Bu arada, "Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri" başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.Ayrıca 81 ilde toplam 69 kültürel mekan ve eserin açılışı gerçekleştirilecek.