Batman
'da düzenlenen Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları sona erdi.
Batman 19 Mayıs
Spor Salonu'nda yapılan 4. etap müsabakalarına erkek ve kadınlarda 28 takım karşılaştı. Takımlar arasında 2 gün oynanan müsabakaların tamamlanmasıyla ligde ilk yarı sona erdi.
Bayanlarda, Fenerbahçe
, TİGEM, Yalova Belediyesi
, Kocasinan Belediyesi
, Bursa Büyükşehir Belediyesi
, Çorum
Gençlik, Türk Telekom
ve 1955 Batman Belediyesi
ligin ikinci devresinde play-off grubunda oynamaya hak kazandı.
Erkeklerde ise Fenerbahçe, Beşiktaş
, Koza
Wos Spor, İstanbul
BBSK, Türk Telekom, TED, Antalya
ASAT ve Divapan takımları ilk sekize girerek ligin ikinci devresinde play-off grubunda yer almayı başardı.
Süper Lig Batman etabında son gün maçlarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca
ile AK Parti
Batman Milletvekili Ziver Özdemir
de takip etti.
Süper Lig'de ikinci devre maçları 6- 7 Nisan
tarihlerinde Yalova'da başlayacak ve 4- 5 Mayıs
tarihlerinde ise Adana
'da sona erecek.
Türkiye, Spor
Kaynak: AA