Türkiye Meclis Üy eleri Birliği Başkan Soyer'i ziyaret etti

Birlik üyelerinden deneyimlerini, birikimlerini halkla ve yerel yöneticilerle paylaşmalarını isteyen Başkan Soyer, "Birlik ve beraberlik içinde, birbirimizi dinleyecek, birbirimizle barışacağız. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey birbirimizle kucaklaşmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği yönetimi ve üyelerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen buluşmaya geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı, il genel meclisi ile belediye meclisi üyeliği yapmış250 üye katıldı.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, Türkiye'de başka bir örneği olmayan birliğin İzmir'de kurulduğunu ve ülke genelinde 850 üyeye ulaştığını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Konak Pier'den Kadifekale'ye uzanan aksı canlandırma, bisikletli ulaşım, çevreci ulaşım gibi projelerini sonuna kadar desteklediklerini açıklayan Kocabıyık, "Başkanımızın gençlere, çocuklara, engellilere ve kadınlara yönelik çalışmalarını başarılı buluyoruz. Sivil toplum örgütleri ile diyoloğu bizleri mutlu ediyor. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye İzmir'e gıptayla bakıyor" dedi.

Tecrübelerinizi paylaşın

Salonda bulunan pek çok birlik üyesi ile on yıl boyunca çalıştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmiş dönemlerde görev yapmış belediye başkanlarının, meclis üyelerinin her birinin birikimlerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Hayat yerelde akıyor. İnsanlar dertlerini yerelde çözüyor. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey yerel yönetim reform paketi. Sizlerin deneyimlerinin topluma geri dönmesi gerekiyor" dedi.

Kutuplaşma yerine birbirimizi dinlemeliyiz

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Soyer, şunları söyledi: "Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şeybirbirimizle kucaklaşmak. Hele kibirsavaşa girmişseniz,büyük ekonomik krizlerin ipuçları görülmeye başlamışken bizim ne yapıp edip kucaklaşmayı,birbirimizle barışmayı,birbirimizle içtenlikle,samimiyetle konuşmayı,duymayı,dinlemeyi başarmamız lazım.Aksi taktirde bu krizleri n faturasını tek tek ağır ödüyoruz.Ne zaman ki kutuplaşma,ayrışma siyasetinden kopacağız bu tahribatlar azalacak".

Aralarında İzmir Milletvekilliği ve ilçe belediye başkanlığı yapmış Hakkı Ülkü, Bülent Baratalı,Cengiz Bulut, geçmiş dönem Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın ileÇiğli Belediye Başkanı Tevfik Alyanak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Konak Belediyesi'nde meclis üyeliği yapmış Sancar Maruflu'nun da bulunduğu toplantıda Başkan Soyer'eeski Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar, İzmir Kuş Cenneti'ni temsilen flamingodan yapılmış teşekkür plaketi verildi. Tanju Akkaya ise Başkan Soyer için yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti.