Türkiye Mehmetçik için tek yürek

İş dünyası temsilcileri ile ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şehit haberlerinin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Suriye'de barışı tesis etme ve sivilleri koruma misyonunu üstlenmiş olan Türk askerlerine karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. ATO olarak milli güvenliğimizi, milli menfaatlerimizi ilgilendiren her konuda devletimizin milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer, yurdumuzu muhafaza eylesin."Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehit olan kahraman askerlerin ailelerinin ve ülkenin ocağına ateş düştüğüne işaret ederek, tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını vurguladı.Devletin aldığı kararları sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:"Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Türk askerlerine karşı rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısını lanetlediklerini bildirdi. Şehitlerin acısının yürekleri yaktığını ifade eden Yavuz, Suriye rejimi güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileklerini paylaştı.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak tüm kararlarda devletin yanında olduklarını belirterek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." temennisinde bulundu.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, devletin, ülkenin ve milletin bekası için atılacak her türlü adımın destekçisi olduklarını ifade ederek, milletin böylesine acı günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağına inandıklarını kaydetti.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da "Suriye'de 33 vatan evladını yitirdik. Hayatını kaybeden askerlerimizin derin üzüntüsünü yüreklerimizde taşıyoruz. Hayatını kaybeden askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.