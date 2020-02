Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Gümüşhane'de kurum ve kuruluşları, Suriye 'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajları yayımladı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, Kandil gecesinde İdlib'den gelen acı haberin yürekleri yaktığını belirtti. Türkiye 'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerin, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düştüğü haberini almaktan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.Yaralı askerlerimizin bir an önce iyileşmesini umuyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, kahraman Mehmetçiğimize güç versin. Tüm Türkiye olarak Silahlı Kuvvetlerimize dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, şehit haberlerinden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da Türk milletine başsağlığı, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere ise şifa temennisinde bulunuldu.GiresunGiresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, Suriye'nin İdlib bölgesinde şanlı Türk ordusuna karşı düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehadete eren kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.Giresun Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da belediye birimleri tarafından bugün itibarıyla yapılacak tüm etkinliklerin, İdlib'deki hain saldırı sonucu hayatlarını kaybeden şehitler nedeniyle iptal edildiği belirtildi.OrduOrdu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlip'de şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesine yer verdi.RizeRize Valiliği de "Başımız sağ olsun Türkiye" başlığıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydedildi:"İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Dualarımız Mehmetçikle."Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada da milletçe büyük üzüntü içerisinde bulunulduğu belirtilerek, "Allah'ım ordularımızı muzaffer, askerlerimizi muhafaza eyle. Milletçe büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.GümüşhaneGümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, mesajında, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerin şehadetini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Çimen, Türk milletinin duaları ve inancının Mehmetçikle beraber olduğunu, milletin her bir ferdi ile bayrağı indirtmeyeceklerini, ezanları dindirtmeyeceklerini kaydetti.İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Bugün de daha fazla kenetlenmeli ve metanetimizi korumalıyız. Şu çok iyi bilinmelidir ki vatanımızın birliği için İdlib kentinde bulunan Türk askeri kendine yapılan bu hain saldırıyı karşılıksız bırakmayacaktır. Aziz Türk milletimizin başı sağ olsun."