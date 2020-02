Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Çolakbayrakdar, mesajında, hain saldırı sonucu kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu belirtti.Türk milletine ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı dileyen Çolakbayrakdar, saldırıları yapan rejimi ve destekçilerini nefretle kınadığın ifade etti."Devletimiz, hain saldırıya karşı anında misliyle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor." diyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:"Rabb'im inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Rabb'imden duamız bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman, hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Ordumuzun sonuna kadar yanındayız"Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Suriye'den gelen acı haberin herkesi derinden üzdüğünü vurguladı."Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." diyen Büyüksimitci, devletin ve ordunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz devletimizle milletimizle bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Devletimizin hainlere gereken cevabı en kısa sürede vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah bizleri her türlü badirelerden korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.