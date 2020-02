Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.Millete başsağlığı dileyen Okumuş, "Askerlerimiz tek bir amaç için orada değillerdi. Ülkenin, devletin bütünlüğünün, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması için oradalardı. Terör örgütlerinin ülkemize sızmasını engelemek ve güvenli bölge oluşturmak için oradalardı. Kendi zalim yöneticileri tarafından bombalanan, evlerinden, yurtlarından edilen bu insanların can ve mal güvenliğini korumak için de oradalardı." dedi.Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Arslan da Suriye 'den gelen haberle yüreklerin dağlandığını ve milletin acısının çok büyük olduğunu vurguladı.Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:"Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür."MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol ise Hatay'da bulunduğu sırada acı haberi aldığını ifade etti.Şehit haberlerinin bütün Türkiye 'yi üzdüğünü anlatan Karakol, "Her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve devletimizin yanındayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da şehit olan askerlerin haberinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Her zaman devletimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.