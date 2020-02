Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıyı kınadı.Programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Var olsun Türkiye yaşasın Mehmetçik." sloganları attı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Gölbaşı Temsilcisi Mahmut Yetişgen, "Sözün bittiği yerdeyiz. İdlib'deki hain saldırı hepimiz derinden üzmüştür. Ülkemize yönelik hain planları bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele birilerini rahatsız etmiş ki hainler bizi can evimizden vurmaya kalkmışlardır. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ise yayımladığı mesajda, Türk milletine başsağlığı dileyerek, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, askerlere sabır diledi.Kahraman Türk askerinin ülke sınırlarını ve mazlumları koruduğunu belirten Fırat, "Lakin hainlik peşinde olanlar, insanlığın yaşam hakkını elinden almak isteyenler ve kendi yurttaşlarını yerinden edenler bu değerleri hiçe sayarak hareket etmektedirler. Bu acımasız saldırının sahipleri hak ettikleri cezayı misliyle alacaklardır. Türkiye bu hususta üzerine düşeni yapmaktadır. Bizler de ordumuz için ülkemiz için tüm desteğimizi seferber etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.Şanlıurfa'da Türk bayrağı dağıtıldıŞanlıurfa'da merkez Karaköprü Belediyesince esnaf ve ilçe halkına Türk bayrağı dağıtıldı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa temennisinde bulundu.Saldırıyı kınayan Baydilli, şöyle devam etti:"Hainler beklemediğimiz bir dönemde saldırı gerçekleştirerek kahraman Mehmetçiklerimizi şehit etmişlerdir. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, bu mübarek günde bu saldırıyı gerçekleştirenleri Allah'a havale ediyorum. Bunlara en güzel cevabımızı millet olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koyarak vereceğiz. Bu acılı günümüzde en güzel cevabımızı dağıtılan Türk bayraklarını evlerimize ve iş yerlerimize asarak göstereceğiz."Gaziantep Valisi Gül: "Millet olarak yüreğimizi yakmıştır"Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı yazılı açıklamada, "İdlip'de hain bir saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olması ve yaralı askerlerimizin bulunması millet olarak yüreğimizi yakmıştır. Vatanı ve milleti uğruna canını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Suriye'de vatanseverlik ruhuyla şehadete eren kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi.Araban ilçesi bayraklarla donatıldıGaziantep'in Araban ilçesinde esnaf iş yerlerini, vatandaşlar ise evlerini Türk bayraklarıyla donattı.Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, şehitler için vatandaşların iş yerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla donattığını belirterek, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Milletçe olaylar karşısında daha duyarlı olmak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kenetlenmek ve her zamankinden dana fazla güçlü olmak zorundayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de başta sınır güvenliği olmak üzere ülkenin her türlü hak ve menfaatlerini korumak için İdlib'de bulunan askerlerin rejim unsurlarının ve onun işbirlikçileri tarafından düzenlenen alçak ve hain bir hava saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Gaziantep Üniversitesi olarak dün toplanan İdlib zirvesinde gayrimeşru Esed rejimine karşı misliyle mukabele edilmesi konusundaki devletimizin aldığı kararın arkasındayız. Yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu Esed rejiminin bu alçak saldırılarının ve işlediği insanlık suçlarının durdurulması amacıyla başta NATO üyesi ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası camianın üzerine düşen sorumluluğu derhal yerine getirmesi en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülkedir bu gücünü de, bu saldırıya misliyle verdiği cevapla göstermiştir. Bu ülke, bu millet hiçbir zaman hainlere ve bu ülke topraklarına göz dikenlere şimdiye kadar fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.MalatyaMalatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısını kınadı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereken sorumluluğu göstereceğine inandıklarını aktaran Karabulut, "Hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de İdlib'de şehit olan askerler için Allah'tan rahmet dileyerek, "Zaman bir ve birlik olma günüdür. Hükümetimizin yapılan hain saldırıya karşın bütün adımları atacağından hiç şüphemiz yoktur. Hainlere hak ettiği şekilde cevap verilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mehmetçiğimizin büyük zaferler kazanacağından şüphemiz yoktur. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Mübarek günde böyle bir haber almanın kendilerini üzdüğünü aktaran Çınar, "Yüreğimize mübarek kandil gecesi ateş düştü. Daha fazla şehit haberi almamak dileğiyle tüm yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Öte Yandan Darende Kaymakamlığı önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç dolayısıyla kan bağışı yaptı.