Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri 'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kayseri'de merkez ilçelerin meydanlarında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş burada slogan atıp saldırıyı lanetledi.

Rusya ve Suriye rejimine tepkilerini gösteren vatandaşlar daha sonra Sivas Caddesi'ne yönelerek burada Mehmetçiğe destek yürüyüşünü sürdürdüler.

Yüzlerce araçtan oluşan konvoydaki vatandaşlar da korna çalarak yürüyüş yapanlara destek verdi.