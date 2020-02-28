Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Isparta
'nın Şarkikaraağaç
ilçesinde vatandaşlar, Suriye
'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelerek personele başsağlığı diledi.
Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.
Kent merkezinde tekrar toplanan vatandaşlar, şehitler için dua okudu.