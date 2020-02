Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bolu'da vatandaşlar, İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle vatandaşlar, öğle namazı sonrası şehit askerler için Kadı Camisi önünde bir araya geldi.Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.Namaza, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, burada yaptığı basına açıklamasında, "Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inananlar olarak biz 'Her can bizim için azizdir.' hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bugün burada millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandık." şeklinde konuştu.Koçak, dünyanın özellikle de Batılı ülkelerin çoğunluğunun bu yaşanan sürece kör ve sağır olduğunu belirterek, "Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan ve şu an 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye, bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün İdlib'de yaşanan mücadele tam da buraya oturmaktadır." dedi.