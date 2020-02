Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Erzincan'da, İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için kurban kesilerek yürüyüş düzenlendi.Şehit Aileleri Koruma Derneği ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.Şehitler için kurban kesilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, burada yaptığı açıklamada, Türk askerlerine Suriye'de rejim güçleri tarafından haince saldırı düzenlendiğini söyledi.Kahraman Türk askerinin bu saldırıda şehit edildiğini belirten Zengin, şöyle konuştu:"Bu hain saldırıya Haçlı zihniyeti her zaman olduğu gibi kayıtsız kalmış, basit ve sırt sıvazlar gibi acımızı paylaşır açıklamalar yapmışlardır. Her zaman olduğu gibi bizleri yanıltmamış ve kendilerinden bekleneni yapmışlardır. Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu topraklar, her geçen gün daha ağır bir anlamla yoğrulmaya devam etmektedir. Allah bizlere şehitlerimizin ardından aynı bilinçle yaşamayı nasip etsin."Zengin, Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının tesadüf olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Ülkemizin bekası milletimizin devamı için orada olduğumuz herkes tarafından bilinmelidir. 'Ne işimiz var orada?' diyenlere, 'Tam da olmamız gereken yerdeyiz.' diyorum. Bu süreçte kısasa kısas başlatan devletimizin ve milletimizin koşulsuz yanında olduğumuz bilinmelidir. Bu hain saldırıyı en ağır şekilde kınıyor ve lanet ediyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden kahraman vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar ve yüce Türk milletine başsağlığı dilerim."Konuşmanın ardından grup, Askerlik Şubesi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için" şeklinde slogan attı.Grup, burada İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.