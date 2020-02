Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Memur-Sen Hakkari Temsilciliği, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için basın açıklaması düzenledi.Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Şanser Kutluk, sendika binasında düzenlenen toplantıda, hain saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğin şehadet mertebesine yükseldiğini hatırlattı.Bu açıklamayı "Yasımız var" demek için yapmadıklarını belirten Kutluk, "Bilakis zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için candan geçmeyi ahdetmiş bir şuuru, hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için yapıyoruz. Biz ölümü bitiş zanneden zihniyetin, ölümleri istatistiksel bir ayrıntıya indirgeyen ahlaksızlıkların ürettikleri söylemleri telin etmek için de bir araya gelmedik. Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inananlar olarak biz, her can bizim için azizdir hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.İnsanların öldürüldüğünü ve yurtlarından edildiğini vurgulayan Kutluk, şunları kaydetti:"Milyonlarca insan ya katledildi ya da sürgüne tabi tutuldu. Zalim rejimin Rusya'yı da arkasına alarak gerçekleştirdiği saldırılar, kimilerince terörle mücadeleye tahvil edilse de vicdan sahibi herkes tarafından bilinmektedir ki bu kalleş saldırıların asıl gayesi Suriye'yi insansızlaştırmak ve emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı terör devleti projesini hayata geçirecek zemini oluşturmaktır. Türkiye 'nin, inancıyla şekillenmiş tarihi misyonu gereği hemen yanı başında uygulanmakta olan emperyalist stratejiye karşı kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını, kimi reel politikçilerin söyleminin aksine, kayıtsızlığın bilakis kendisi üzerinde de ameliyata izin vermek olduğunu hatırlatmak isteriz. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan 33 fidanımızı şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."Açıklamaya İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi, Hakkari Hak ve Dayanışma Platformu Bileşeni ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.