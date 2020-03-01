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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Antalya'da servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

01.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:05Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
'da servisçiler ve taksiciler, 'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.
Taksici ve servis sürücüleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.
Araçlarını Türk bayrakları ile donatan taksiciler, servisçiler, nakliyeciler ve bazı kamyoncular, 100. Yıl Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Sakarya Bulvarı güzergahından şehir turu atarak çıkış noktasına geldi.
Şehir turu sırasında bazı vatandaşlar da alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.

Antalya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 17:47:29