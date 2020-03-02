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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesinin ardından Şenkaya ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek yürüyüşü düzenledi.

02.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:08Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesinin ardından Şenkaya ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek yürüyüşü düzenledi.

Kaymakamlık meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Hüseyin Köycü mevkisindeki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar atan grup, ardından şehitler için dua etti.
Yürüyüşe, çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Kaymakam Çağlar Tekin, Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve kurum müdürleri de destek verdi.

İdlib, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 16:10:11