Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Karaman Temsilcisi Yüksel Atik, vatandaşlara vakfa bağış yapma çağrısında bulundu.
11.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:54
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Karaman Temsilcisi Yüksel Atik, vatandaşlara vakfa bağış yapma çağrısında bulundu.
Atik, bir otelde düzenlenen programda, TSKGV ile Mehmetçik Vakfı'nın kardeş kuruluş olduğunu söyledi.
İkisinin de askere hizmet eden bir vakıf olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:
"Mehmetçik Vakfını herkes tanır. TSKGV bir yardım kampanyası şimdiye kadar başlatmadı. Ülkemiz terörle mücadelede ve Suriye'deki savaş nedeniyle mücadelesini sürdürüyor. TSKGV, TSK'nin silah üreten temel destekleyicisidir. Türkiye genelinde bir SMS kampanyası düzenlendi. Bağış yazıp 1987'ye gönderen her vatandaşımız 10 lira bağış yapıyor. Bunun dışında da vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, kurumlarımızın direkt bağışlarını bekliyoruz. Biz il temsilcisi olarak kesinlikle para almıyoruz. Banka yolu ile alıyoruz. Her bankada hesabımız vardır."
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Hüseyin Ekşioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.
Atik, bir otelde düzenlenen programda, TSKGV ile Mehmetçik Vakfı'nın kardeş kuruluş olduğunu söyledi.
İkisinin de askere hizmet eden bir vakıf olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:
"Mehmetçik Vakfını herkes tanır. TSKGV bir yardım kampanyası şimdiye kadar başlatmadı. Ülkemiz terörle mücadelede ve Suriye'deki savaş nedeniyle mücadelesini sürdürüyor. TSKGV, TSK'nin silah üreten temel destekleyicisidir. Türkiye genelinde bir SMS kampanyası düzenlendi. Bağış yazıp 1987'ye gönderen her vatandaşımız 10 lira bağış yapıyor. Bunun dışında da vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, kurumlarımızın direkt bağışlarını bekliyoruz. Biz il temsilcisi olarak kesinlikle para almıyoruz. Banka yolu ile alıyoruz. Her bankada hesabımız vardır."
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Hüseyin Ekşioğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA
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