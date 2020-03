Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu- Bin 200 metrekare dev Türk bayrağı

Öğrencilerin Türk Bayrağı açmasından görüntü Spor Lisesi Müdürü İbrahim Murat Aksoy'un konuşmasıNisanur Erlale ve Muhammed Emin Can ile röportaj Spor Lisesi öğrencilerinden yaklaşık 500 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için okul bahçesinde toplanarak bin 200 metrekare dev Türk bayrağı açtı.Öğrenciler, giydikleri kırmızı beyaz tişörtleriyle koreografi sırasında asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.Spor Lisesi Müdürü İbrahim Murat Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin sınır ötesinde katıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olduklarını söyledi.Öğrencilere vatan, bayrak ve ezan anlamında bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Devletimizin her zaman yanındayız. Harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Bu anlamda okulumuzun bahçesinde bin 200 metrelik dev Türk bayrağı hazırladık. 500 öğrenci ile birlikte kısa süre içerisinde koreografi oluşturduk. İnşallah bir daha şehidimiz olmaz. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu harekat inşallah kısa süre içerisinde ülkemizin lehine sonuçlanır. "Öğrencilerden Nisanur Erlale ise 500 öğrenci arkadaşıyla birlikte Türk bayrağı açtıkları ve bunu da harekata destek vermek amacıyla yaptıklarını belirterek, "Etkinlikten dolayı çok mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.Öğrencilerden Muhammed Emin Can ise okul idarecilerinin desteğiyle ve arkadaşlarının katkılarıyla okulda etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bin 200 metrekarelik dev Türk bayrağı açtık. Asker selamı verdik. Ülkemizin yanındayız. Şehitlerimizden dolayı da çok üzgünüz." diye konuştu.