Haberler » Güncel » Türkiye meşru savunma hakkını kullanıyor

Türkiye meşru savunma hakkını kullanıyor

Türkiye'nin uluslararası hukuk gereğince Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın dayanaklarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor.

09.10.2019 17:42Türkiye meşru savunma hakkını kullanıyor
Türkiye'nin uluslararası hukuk gereğince Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın dayanaklarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor.
BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 51. maddesinin girişinde, "Bu Antlaşma'nın (BM Şartı'nın) hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin
doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına
halel getirmez." ifadesi yer alıyor.
Maddenin devamında "Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez." ibaresi yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise harekat hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini bildirmişti.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:24 Karadeniz Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:24 Suriye'den atılan 9 roket, nusaybin'e düştü- yeniden
19:23 Oktay: "Ekonomide, geçtiğimiz yıl maruz kaldığımız saldırının önünü kestik ve yeniden yükseliş...
19:20 Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:20 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
19:20 Spor amatör spor haftası paneli bakırköy'de yapıldı
19:20 Adıyaman-halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
9.10.2019 19:25:09