Türkiye Mezunları Arnavutluk ile İlişkilerde Önemli Role Sahip

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:08



01 Aralık 2018 Cumartesi 13:08

FATJON CUKA/CİHAD ALİU - Türkiye'deki üniversitelerde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim almış Arnavutluk vatandaşları, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlığı (YTB) ile Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneğince başkent Tiran'da 2 Aralık'ta düzenlenecek "Türkiye Mezunları Buluşması" öncesinde, eğitimini Türkiye'de tamamlamış Arnavutluk vatandaşları ayrı bir heyecan yaşıyor.Bir yıl kadar önce kurulan Arnavutluk Türkiye Mezunlar Derneğinin başkanı Egert Haxhiu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak amaçlarının Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini geliştirmek, Türkiye'deki imkanları Arnavutluk'a aktarmak ve Türkiye'de okumak isteyenlere yardımcı olmak olduğunu ifade etti.Sakarya Üniversitesinden 2014'te mezun olan Haxhiu, Türkiye'deki üniversitelerden mezun dernek üyeleri ile neredeyse her ay toplanarak fikir alışverişinde bulunduklarını, Türkiye'de edindikleri bütün faydaları ülkelerine aktarmak istediklerini söyledi.Başta akademisyenler olmak üzere Türkiye'deki tanıdıklarıyla ilişkilerini yakın tuttuklarını anlatan Haxhiu, Arnavutluk ile Türkiye arasında eğitim, kalkınma ve diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti."Türkiye eğitim alınabilecek en iyi yer"1992'den beri 3 bine yakın Arnavutluk vatandaşının Türkiye'de eğitim aldığını aktaran Haxhiu, şunları kaydetti:"Şu anda yaklaşık 900 öğrenci bulunuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür ederiz. Her sene lisans, yüksek lisans, doktora ve başka alanlarda destekler ve burs imkanları sunuyor, Arnavutluk öğrencilerimizi sahipleniyor. Türkiye'de okumak ve Türkiye'nin öğrencilere bu imkanlarını sunmasından dolayı müteşekkiriz. Bütün Arnavut öğrencilere Türkiye'de okumalarını tavsiye ediyoruz. Onların eğitimlerini güzel bir şekilde alabilmeleri için en iyi yer Türkiye'dir. Türkiye'nin güzelliğini, insan sevgisini görmelerini tavsiye ediyoruz."Arnavut öğrencilere Türkçe öğrenmeleri noktasında da tavsiyelerde bulunduklarını kaydeden Haxhiu, Türkiye'nin kıtaları birleştiren bir köprü, önemli bir ülke olduğunu vurguladı.Haxhiu, öğrencilerin Türkçe öğrenerek Arnavutluk'taki Türk şirketlerinde iş imkanlarına sahip olabileceklerini sözlerine ekledi."Türkiye'yi sevmemek diye bir şey söz konusu olmamalı"Ege Üniversitesinden mezun olan, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) Genel Sekreteri Erinda Zhupani de Türkiye'nin kendisi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.Zhupani, Türkiye Mezunları Buluşması'nın sadece iki ülke arasındaki iş birliğini değil, aynı zamanda Türkiye mezunları arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımını da güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayarak, bu buluşmaların geleneğe dönüşmesi temennisinde bulundu.Doğal ve tarihi güzellikleri, dinamik ve canlı şehirleri, yemekleri ve türküleri, şiirleri, insanların sıcaklığı, misafirperverliği ve yardımseverliği ile Türkiye'yi muhteşem bir ülke olarak nitelendiren Zhupani, "Türkiye'yi sevmemek diye bir şey söz konusu olmamalı. Yüz yıllarca ortak geçmişe sahip olan ülkelerimiz benzer gelenek ve kültürel özelliklere sahip. Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.Türkiye'de çok güzel insanlar tanıdığını, harika dostlar edindiğini ve benzersiz bir tecrübe yaşadığını dile getiren Zhupani, Türkiye'de birlikte okuduğu Arnavut arkadaşlarıyla ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapmaya çalıştıklarını söyledi.İki ülke arasındaki iş birliği ile kardeşlik ve dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını belirten Zhupani, ATTSO'ya üye 70 şirket bulunduğunu ve Türkiye mezunu arkadaşlarının büyük katkılar sunduğunu ifade etti.Zhupani, Türkiye'de eğitimini tamamlamış öğrencilere yeni iş fırsatları sunmayı amaçladıklarını kaydederek, "Türkiye'de çok güzel ve eski üniversiteler var. Arnavut öğrencilerin Türkiye'de okumalarını teşvik ediyorum." diye konuştu.