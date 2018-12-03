Türkiye Mezunları Karadağ'da İşsiz Kalmıyor

ADEL OMERAGIC - Karadağ Türkiye
Mezunları Derneği (MASAT) Başkanı Erdan Seferovic, Karadağ'da Türkiye mezunu olup da işsiz kalan kimse bulunmadığını söyledi.
Türkiye'de burslu eğitim alan Karadağ vatandaşlarını tek çatı altında toplamayı ve iki ülke arasında köprü vazifesi görmeyi hedefleyen MASAT, 4 Aralık
'ta resmen açılacak.
Açılış ve aynı gün düzenlenecek mezunlar buluşması öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Seferovic, bir süredir faaliyet gösteren derneğin resmi açılışının Türkiye'den konukların da katılımıyla yapılacağını aktardı.
Derneğin geçen süre zarfında bir dizi kültürel faaliyet yaptığını anlatan Seferovic, bunun yanı sıra başkent Podgorica, Bijelo Polje ve Rozaje şehirlerinde Türkiye Bursları'nı tanıtmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Derneğin resmi açılışının gerçekleşeceği 4 Aralık'ta, Türkiye Mezunları Buluşması da organize edeceklerini dile getiren Seferovic, açılışa mezunların yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren
ve TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
'ın da katılacağını belirtti.
Türkiye mezunları veri tabanı oluşturuluyor
Seferovic, dernek olarak Türkiye mezunlarına ilişkin bir veri tabanı oluşturduklarını ifade ederek, "Kuruluşumuzdan beri Türkiye mezunlarını üye olmaya davet ediyoruz. Şu ana kadar 70 kişiye ulaştık. Karadağ'daki toplam Türkiye mezunu sayısı ise 130 civarında. Mezunların tamamı derneğe üye olmasa da faaliyetlerimize katılım gösteriyorlar." dedi.
Veri tabanının istihdam olanaklarını da artırdığını vurgulayan Seferovic, "Bugüne kadar 10 üyemiz derneğimiz aracılığıyla iş buldu. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınladığımız ilanlarla da mezunların iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Derneğimizde bir tane dahi işi olmayan üyemiz yok." şeklinde konuştu.
Türkiye'de halen 200'e yakın Karadağlı öğrencinin burslu eğitim aldığını aktaran Seferovic, "Türkiye Bursları'nın amacı, öğrencilerin Türkiye'de edindikleri tecrübe ve bilgileri kendi ülkelerinde kullanıp yaymalarıdır." ifadesini kullandı.
Aralık,Karadağ,Türkiye
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:02