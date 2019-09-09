Türkiye Milli Kadın Voleybol takımı teknik direktörü Giovanni Guidetti kimdir?

Giovanni Guidetti, 2017 yılından bu yana Türkiye Milli Kadın Voleybol takımını ve Vakıfbank Spor Kulübünü çalıştırıyor. Başarılı teknik adamlığıyla adını duyuran Giovanni Guidetti kariyeri, eşi araştırılıyor? Giovanni Guidetti kiminle evli, nereli?

GİOVANNİ GUİDETTİ KİMDİR?

Teknik adam, 20 Eylül 1972 tarihinde Modena, İtalya'da dünyaya geldi. 1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı sonucu İtalya'da Yılın Antrenörü unvanını kazandı.

BAHAR TOKSOY İLE EVLİ

2008 yılından beri Vakıfbank'ın antrenörlüğünü yürüten Guidetti, 2011 yılında Vakıfbank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye 'ye bir ilki yaşattı. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalıştırıyor. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evli olan başarılı teknik adam Guidetti'nin, Allison adında bir kızı bulunuyor.

KARİYERİ

1994/98 İtalyan takim Volley Spezzano, 2000/01 Amerika takımı USPV Usa, 2001/03 İtalya- Vicenza Volley, 2003/04 İtalya-Volley Modena/Bulgaristan kadın millî voleybol takımı, 2004/07 İtalya-Chieri/Almanya kadın millî voleybol takımı, 2008/15 Türkiye-Vakıfbank SK/Almanya kadın millî voleybol takımı, 2015/17 Vakıfbank SK/Hollanda kadın millî voleybol takımı, 2017/ Vakıfbank SK/Türkiye kadın millî voleybol takımını çalıştırdı.