Türkiye mobilya sektörü dünya pazarında

İZMİR'de bu yıl 31'inci kez kapılarını açan MODEKO 2020 31'inci Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda 317 seçkin marka, ürünleriyle görücüye çıktı. Fuarın açılışında konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 180 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "İhracat sıralamalarına baktığımızda, dünyanın 12'inci büyük ihracatçısıyız ve 13'üncü büyük üreticisiyiz. Bu gelişme tamamen bir girişimcilik hikayesi" dedi.

İzmir'de açılan ve 5 gün sürecek olan MODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka, ürünleriyle görücüye çıktı. Fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve mobilya sektörünün önemli isimleri katıldı. Programda kürsüye çıkan ilk isim Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen oldu. MODEKO'nun çok uzun yıllardır devam eden bir serüven olduğunu belirten Nuray Eyigele İşleyen, "Tüm katılımcılarımızla birlikte 31 yıldır ara vermeksizin, tüm olumsuzluklara rağmen bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Katılımcılarımızın hepsi çok büyük bir çaba gösterdiler, birbirinden güzel ve özel ürünleri sergilediler. Fas, Mısır, Katar, Kuveyt, Gürcistan gibi dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerimiz geliyor" diye konuştu.

'NET 3 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYOR'

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilyasının son 20 yılda üretimde, tasarımda, kalitede kendinden söz ettiren en önemli sektörlerden biri haline geldiğini söyledi. 2000'li yıllarda yaklaşık 20 bin tane mikro atölyenin bulunduğunu kaydeden Güleç, "Bugün 36 bin ciddi anlamda büyük işletmemiz var. KOBİ'lerimiz güçlü ve bunların hepsi kurumsallaşma sürecini geçiriyorlar. Dünya pazarından pay alıyorlar. 2000 yılında 160 bin dolar mobilya ihracatımız vardı. Karşılığında da 280 milyon dolar ithalatımız vardı. Dış ticaret açığı veren bir sektördü. Bugün Türkiye mobilya sektörü 3 milyar 500 milyon dolar ihracat yapıyor ve karşılığında sadece 500-600 milyon civarında ithalat yapıyor. Yani net 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor" diye konuştu.

'180 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Mobilya sektörüne daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Güleç, şöyle dedi: "İhracat sıralamalarına baktığımızda, dünyanın 12'inci büyük ihracatçısıyız ve 13'üncü büyük üreticisiyiz. Bu gelişme tamamen bir girişimcilik hikayesi. İş birliği kültürümüzü geliştirirsek çok kısa sürede 10 milyar dolar ihracat yapma potansiyelimiz var ama özeleştiri yapmamız gerekiyor. Dünya pazarlarına daha fazla odaklanmamız lazım. Tasarım olmazsa olmazımız. Çin'i dışarda bıraktığımız zaman mobilya üretiminin yüzde 50'sini gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. 'Emek yoğun sektörlerin dünyada geleceği olmaz, bunlara neden yatırım yapalım' diye bir kanı vardı. Arkadaşlar, herkes kalkıp telefon üretmeyecek. Herkes televizyon üretmeyecek. Dünyanın ne kadar gelişmiş ülkesi varsa, mobilya üretiyor. Demek ki bu mobilyanın bir sırrı var. Bu mobilyanın birinci sırrı öncelikli istihdam dostu olması. Ayrıca bütün imalat sektörünün müşterisi. O nedenle gelişmiş ülkeler bu işi bırakmıyor. Mobilya sektörüne daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Türk mobilyacıları olarak doğru yoldayız. Mobilya sektörünün taleplerini yakından görmek lazım. İhracatçın akıncılarıyız. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz."

'SORUNLAR ZAMAN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da "Karabağlar olarak İzmir'de mobilyanın kalbiyiz. İzmir'de mobilyanın kalbi Karabağlar'da atar. Sektörün her zaman yanındayız. Sektörümüz farklı sorunları var ama zaman içerisinde bunlar çözülecek. Karabağlar'da mobilyacı eğitim merkezi kuracağız. Bu merkezin de sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan ise mobilyanın en az 5 bin yıldır var olduğunu ve önemini kaybetmeyeceğini söyledi. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da mobilya sektörünün istihdam konusundaki önemine dikkat çekti.

'BU İŞİN ALTINDAN KALKARIZ'

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da, şunları söyledi:

"Çin'de görülen bu virüs vakasından sonra, hepimiz 'Biz ne yaparız' diye düşünmeye başladık. Önümüzdeki bu boşluğu nasıl dolduralım diye bir hamleye giriştik. Gerçekten ihracat yapan arkadaşlarımızın işlerinde bu şekilde bir patlama olduğunu görüyoruz. Biz buradan bir fırsat beklemeyelim. Biz bu fırsatı kullanalım. Biz bu işin altından kalkabilecek bir ülkeyiz. Biz bu işi biliyoruz, biz çalışıyoruz. Yeter ki isteyelim ve çalışalım. En güzel tasarımları yapalım. Çareyi başka yerde aramayalım, çare kendimiziz." Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı ise, 45 farklı ülkeden alım heyetinin geleceğini, bu heyet ile işbirliği yapılacağını ve böylece mobilya sektörünün büyük bir hacim yakalayacağını ifade etti. Konuşmaların ardından protokol, fuarı gezdi.

MOBİLYA KONSEPTLERİ GÖZ DOLDURDU

MODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıktı. İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Kayseri, Afyon, Samsun, Amasya ve Trabzon'dan katılımcılar ürün ve hizmetlerinin tanıtımına başladı.

MODEKO'DA GLOBAL BULUŞMA

Öte yandan Polonya, Belçika, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, Hollanda, İngiltere, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, İsrail, Yunanistan, Libya, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan, Ürdün, Umman, Dubai, Katar, Kırgızistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gana, Sudan, Cezayir ve Tunus'tan sektör profesyonelleri MODEKO için İzmir'deki otel rezervasyonlarını gerçekleştirdi. 5 gün sürecek fuar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.