Türkiye - Moldova: 3-0

19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Avrupa
Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup ikinci maçında Moldova
'yı 3-0 mağlup etti. Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Arslan Zeki Demirci
Spor Tesisleri'ndeki grup eleme maçında milli takımın gollerini 6. dakikada Ömer Uzun
, 49. dakikada Berkin Taşkın ve 74. dakikada Şahan Akyüz attı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Moldova'dan Vlad Vladimir Şobraneschi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İngiltere
- İzlanda
: 3-1
Gruptaki diğer maçta ise İngiltere, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye
, 20 Kasım
Salı günü İngiltere ile karşılaşacak.
52 takımın, 4'erli 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur'a yükselecek.
Futbol,Avrupa,Türkiye,Moldova
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:15