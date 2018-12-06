06 Aralık 2018, 22:27
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Türkiye-Moldova Mücadelesi, Eskişehir'de Oynanacak

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde, A Milli Takımımızın Moldova ile oynayacağı karşılaşma, Eskişehir'de oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubunda yer alan A Milli Takım'ın sahasında yapacağı ilk maç olan Moldova karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, " Yeni Eskişehir Stadı'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Moldova milli maçı, saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadındaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de de Moldova ile oynamış ve bu hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı. Milliler, grubundaki ilk maçına ise Arnavutluk deplasmanında çıkacak.

Futbol,Türkiye,Eskişehir,Moldova
06 Aralık 2018 Perşembe 22:27



YORUMLAR (2)
ESKİŞEHİR: İstemiyor hacım..bizde ne heves bıraktınız ne heyecan..satın karaborsa tüpçüye gelir olsun
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POPÇU: milli takımı öyle bir hale getirdi ki paraya tapan yeni nesil futbolcu müsveddeleri, heyecan sıfır valla. yense yenilse umurumuzda değil artık.
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