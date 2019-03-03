Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a>'nın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/moldova/' title='Moldova'>Moldova</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/eskisehir/' title='Eskişehir'>Eskişehir</a>'de oynayacağı 2020 <a class='keyword' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi.</p><p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a class='keyword' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, <a class='keyword' href='/eskisehir/' title='Eskişehir'>Eskişehir</a> Yeni Stadı'nda 25 Mart Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.</p><p>Açıklamada, 'Gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.' denildi.</p>