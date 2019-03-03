03 Mart 2019, 15:07
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Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı

Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı

A Milli Futbol Takımımızın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme maçının biletleri tükendi.

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadı'nda 25 Mart Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada, "Gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Eskişehir, Moldova, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
TR: Valla bu milli takımı bedava olsa üste para verseler izlemem tarihin en kötü milli takımı ...
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MSKSM: Artik Moldovia da yenerik heralde
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