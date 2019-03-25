2020 Avrupa Kupası Elemeleri H grubunda Türkiye'nin konuğu Moldova. İlk maçında Arnavutluk'u 2-0 yenmeyi başaran Milli Takımımız, Moldova maçında da galip gelmek istiyor. Eskişehir'de oynanacak Türkiye Moldova maçı muhtemel ilk onbirleri, maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Moldova maçı ile EURO 2020 grup elemelerinde ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş ile yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, Moldova ile Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin yaparken, maçın dördüncü hakemi Mykola Balakin olacak. Türkiye Moldova maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu maçıaşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.

Türkiye Moldova Maçı Canlı İzlemek İçin Tıklayınız (20.00 TRT 1 Canlı Yayını)

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Milli Takımımız, Moldova ile bugün 10. maçına çıkacak. Bu zamana kadar oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet, iki beraberlik aldı. 1996'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Milliler, 2017'de oynanan son müsabakayı da 3-1 kazandı. Millilerimiz Moldova filelerine 21 gol gönderirken, kendi ağlarında ise üç gol gördü.

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir,) Muhammed Şengezer ( Bursaspor,) Sinan Bolat (Royal Antwerp,) Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Gökhan Gönül ( Beşiktaş,) Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille,) Çağlar Söyüncü ( Leicester City,) Kaan Ayhan ( Fortuna Düsseldorf,) Merih Demiral (US Sassuolo,) Ozan Muhammed Kabak (VFB Stuttgart,) Hasan Ali Kaldırım ( Fenerbahçe,) Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor,) Efecan Karaca ( Aytemiz Alanyaspor,) Yusuf Yazıcı (Trabzonspor,) Dorukhan Toköz (Beşiktaş,) Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir,) İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir,) Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir,) Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş,) Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo,) Yunus Mallı (VFL Wolfsburg,) Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor,) Güven Yalçın (Beşiktaş,) Hakan Çalhanoğlu (AC Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş,) Cenk Tosun (Everton FC)

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Okay, Mahmut, Emre, Hakan, Cenk, Burak

Moldova: Celeadnic, Razgoniuc, Posmac, Jardan, Graiur, Antoniuc, Turcan, Anton, Sandu, Ambros, Milinceanu